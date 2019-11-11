КПРФ готова выложить за Любовь «Крикливую бабу в красном» Соболь 50 миллионов рублей

Бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов считает, что блогер Алексей Навальный хочет выгодно «продать» юриста ФБК Любовь Соболь. Об этом он заявил в комментарии для Федерального агентства новостей в понедельник, 11 ноября.

Ранее появилась информация, что партия КПРФ намерена «купить» скандально известную соратницу Навального Соболь. Как сообщает ФАН, коммунисты предложили Соболь 50 миллионов рублей подъемных, а также зарплату. Взамен они надеются к 2021 году подтянуть в ряды партии протестную молодежь.

По мнению Серуканова, сторонники Соболь вряд ли устроят бунт из-за ее дружбы с КПРФ, ведь они даже не обратили внимание на то, что соратница Навального устроила фейковую голодовку, а также беспечно отдыхала, катаясь в кабриолете, пока участникам московских беспорядков назначали тюремные сроки. Он подчеркнул, что даже после этих событий у сторонников Соболь не повернулся «тумблер» в головах.

«Поэтому, я считаю, финансовые связи с КПРФ эти люди тоже сочтут несущественными. Многие из них думать вообще разучились», — сказал собеседник ФАН.

Кроме этого, Серуканов считает, что для Навального Соболь является «политическим товаром», который он старается повыгоднее продать. Собеседник ФАН также назвал Соболь ручным проектом, который «неожиданно выстрелил на провокационной ниве». Поэтому пока Соболь еще «не вышла из моды у сектантов», скандальный блогер пытается ее продать.