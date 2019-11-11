Расчленившего студентку доцента Соколова уволят из СПбГУ

Санкт-Петербургский государственный университет прекратил отношения с доцентом Олегом Соколовым. Кандидата исторических наук уволят, а академическую нагрузку распределят между другими преподавателями. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Ранее петербургские правоохранители вытащили из Мойки 63-летнего преподавателя истфака СПбГУ Олега Соколова в пьяном состоянии. В рюкзаке у мужчины нашли отрубленные женские руки и пневматический пистолет. Соколова отвезли в больницу с переохлаждением и допросили.

По информации следствия, жертва доцента — 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Вместе они работали над публикациями о Наполеоне, написали несколько научных работ и состояли в романтических отношениях. Ещенко жила в квартире Соколова. Там и нашли другие части ее тела.

Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном на допросе. Доцента арестовали до 8 января 2020 года.

Между тем, 11 ноября возле здания петербургского Заксобрания состоялся одиночный пикет против педофилии в университетах. Депутата местного Законодательного собрания Бориса Вишневского одна из бывших студенток обвинила якобы в домогательствах.

Письмо девушки обнародовало издание «Народные новости». По ее словам, в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский якобы домогался не только ее, но и других первокурсниц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о домогательствах к студенткам в петербургских вузах рассмотрят компетентные органы в установленном порядке.