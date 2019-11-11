Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Российский лидер Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме телемоста в декабре примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сказал Ушаков.

Кроме этого, он также отметил успешное сотрудничество РФ и Китая по другим энергетическим проектам. Речь шла о «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

Ранее сообщалось, что «Газпром» завершил заполнение «Силы Сибири» газом. Отмечалось, что газ с Чаядинского месторождения в Якутии был доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

В 2014 году «Газпром» договорился с китайской CNPS о поставках российского газа в КНР через восточный маршрут.