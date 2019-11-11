Доцента СПбГУ Соколова арестовали до 8 января 2020 года

Суд избрал меру пресечения обвиняемому Олегу Соколову в виде ареста в следственном изоляторе. Историк до 8 января 2020 года пробудет под стражей. За это время расследуют и установят обстоятельства убийства.

Ранее 9 ноября из реки Мойки выловили мужчину, в рюкзаке которого обнаружили отрезанные женские руки и травматический пистолет. Оказалось, что это доцент СПбГУ и кандидат исторических наук 63-летний Олег Соколов. В квартире преподавателя нашли тело.

Мужчину госпитализировали с переохлаждением, поэтому петербургские полицейские допрашивали доцента в больнице. Одна из выпускниц отмечала, что Олега Соколова считали «ненормальным». 10 ноября подозреваемый признался в убийстве.