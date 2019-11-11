Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Доцента СПбГУ Соколова арестовали до 8 января 2020 года

Доцента СПбГУ Соколова арестовали до 8 января 2020 года
Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

 Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины
Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

 Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро
Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Доцента СПбГУ Соколова арестовали до 8 января 2020 года

Доцента СПбГУ Соколова арестовали до 8 января 2020 года
Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

 Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины
Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

 Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро
17:29   11 Ноября 2019
Россия

Доцента СПбГУ Соколова арестовали до 8 января 2020 года

Доцента СПбГУ Соколова арестовали до 8 января 2020 года

Суд избрал меру пресечения обвиняемому Олегу Соколову в виде ареста в следственном изоляторе. Историк до 8 января 2020 года пробудет под стражей. За это время расследуют и установят обстоятельства убийства.

Ранее 9 ноября из реки Мойки выловили мужчину, в рюкзаке которого обнаружили отрезанные женские руки и травматический пистолет. Оказалось, что это доцент СПбГУ и кандидат исторических наук 63-летний Олег Соколов. В квартире преподавателя нашли тело.

Мужчину госпитализировали с переохлаждением, поэтому петербургские полицейские допрашивали доцента в больнице. Одна из выпускниц отмечала, что Олега Соколова считали «ненормальным». 10 ноября подозреваемый признался в убийстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #соколов #спбгу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...