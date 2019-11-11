Журналисты «России 24» не попадали под обстрел в Донбассе
Журналисты телеканала «Россия 24» не попадали под обстрел в ДНР. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Ранее на сайте Народной милиции самопровозглавшенной Донецкой народной республики была опубликована информация о том, что съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в населенном пункте Ясное. Также отмечалось, что с ними нет связи.
«Съемочная группа не попадала под обстрел», — заявили в пресс-службе вещателя.