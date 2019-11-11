Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США перед выборами заводят шарманку про вмешательство РФ на Мадагаскаре — Песков

США перед выборами заводят шарманку про вмешательство РФ на Мадагаскаре — Песков

 Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

 Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины
Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

 Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро
США перед выборами заводят шарманку про вмешательство РФ на Мадагаскаре — Песков

США перед выборами заводят шарманку про вмешательство РФ на Мадагаскаре — Песков

 Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

 Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины
Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

 Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро
17:29   11 Ноября 2019
Россия

Журналисты «России 24» не попадали под обстрел в Донбассе

Журналисты «России 24» не попадали под обстрел в Донбассе

Журналисты телеканала «Россия 24» не попадали под обстрел в ДНР. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК. 

Ранее на сайте Народной милиции самопровозглавшенной Донецкой народной республики была опубликована информация о том, что съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в населенном пункте Ясное. Также отмечалось, что с ними нет связи. 

«Съемочная группа не попадала под обстрел», — заявили в пресс-службе вещателя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #обстрел #общество #россия 24

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...