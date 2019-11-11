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17:16   11 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

Курдские боевики могли взорвать два заминированных автомобиля в Камышлы

Первый взрыв прогремел на улице Аль-Вахда, а второй возле больницы Аль-Салам. В центре города Камышлы взорвались два заминированных автомобиля. Есть жертвы и пострадавшие. Атаку могли организовать курдские боевики.

В начале октября Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. В октябре российский и турецкий лидеры подписали меморандум, который предполагает не только завершение операции, но и отвод курдских боевиков на 30 километров от границы. Договорились патрулировать зону безопасности на северо-востоке республики.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #взрыв #общество #камышлы

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