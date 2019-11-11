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 Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро
17:15   11 Ноября 2019
Весь мир

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Ушла из жизни лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года, канадская писательница Элис Манро. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило канадское издательство McClelland&Stewart со ссылкой на дочь писательницы, Шейлу Манро.

Свой первый рассказ Манро опубликовала в возрасте 19 лет. Тогда она училась в университете. В 1968 году был писательница выпустила первый полноценный сборник, который высоко оценили критики. За него Манро получила премию генерал-губернатора, которая считается самой престижной литературной премией Канады. В 2013 году писательница получила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «мастеру короткого рассказа».

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Автор: Софья Белоцерковская
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