Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Ушла из жизни лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года, канадская писательница Элис Манро. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило канадское издательство McClelland&Stewart со ссылкой на дочь писательницы, Шейлу Манро.

Свой первый рассказ Манро опубликовала в возрасте 19 лет. Тогда она училась в университете. В 1968 году был писательница выпустила первый полноценный сборник, который высоко оценили критики. За него Манро получила премию генерал-губернатора, которая считается самой престижной литературной премией Канады. В 2013 году писательница получила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «мастеру короткого рассказа».