Востоковед объяснила слухи о новом главаре ИГ* грядущими выборами президента США

Пентагон располагает информацией о новом главаре террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) и готов открыть охоту, как только представится возможность. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Постановочная смерть Абу Бакра аль-Багдади, который якобы погиб в ходе операции спецназа США в сирийской провинции Идлиб, оказала «очень серьезное разрушительное влияние на группировку», заверил представитель Пентагона. В последующие месяцы, добавил он, командование будет следить за неким «преемником» и решит, насколько ему удастся собрать организацию по кусочкам.

Оценивая намерение США продолжить борьбу с гидрой ИГ, востоковед Карине Геворгян усомнилась, что президент Дональд Трамп в действительности положил голову аль-Багдади на алтарь американской демократии.

«Мы же живем в том, что некоторые специалисты называют мир спектакля. — заметила эксперт в беседе с «Политикой Сегодня». — Поэтому говорить о том, насколько это [смерть аль-Багдади] правдоподобно.. Все правдоподобие можно на компьютере сделать, поставить в павильоне. В данном случае, не имея специальной информации, невозможно с уверенностью утверждать о том, что такая ликвидация была проведена».

Вашингтон оказался скуп на информацию, фактически подтверждающую гибель террориста №1. Официальные лица ограничились торжественными заявлениями. Якобы спецоперация проходила 27 октября близ местечка Бариша, где аль-Багдади скрывался в огороженном высоким каменным забором особняке.

Спецназ под прикрытием вертолетов якобы вошел в здание, загнал террориста в подземный тоннель, где тот активировал пояс смертника. О том, что останки принадлежали именно аль-Багдади, в Пентагоне говорили уверенно, благодаря нижнему белью. Трусы террориста якобы выкрал курдский шпион, внедрившийся в окружение аль-Багдади. Таким образом, останки террориста якобы верифицировали с помощью генетической экспертизы.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 октября 2019 г.

Кадры мнимой охоты на аль-Багдади могут быть рассчитаны на американских избирателей, которым в ноябре 2020 года предстоит выбрать 46-президента, допускает эксперт. Дональд Трамп уже объявил о своем намерении во второй раз побороться за пост.

«Мы знаем, что в Америке сейчас идет серьезная внутриполитическая борьба, так что любой информационный повод становится аргументом в этой борьбе и они используются, поскольку терроризм - это актуальный повод», — резюмировала Геворгян.

В Минобороны РФ ранее заявили, что не располагают достоверной информацией об операции американских войск в провинции Идлиб. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков также напомнил, что в районе предполагаемой ликвидации террориста действуют боевики сирийского филиала террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) — группировка «Хайат Тахрир аш-Шам». В разгар гражданской войны пути ИГ и «Аль-Каиды» разошлись. Обе обвиняли оппонентов в неверии и проливали кровь в борьбе за влияние в Сирии.