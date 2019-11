Востоковед объяснила слухи о новом главаре ИГ* грядущими выборами президента США

Пентагон располагает информацией о новом главаре террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) и готов открыть охоту, как только представится возможность. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Постановочная смерть Абу Бакра аль-Багдади, который якобы погиб в ходе операции спецназа США в сирийской провинции Идлиб, оказала «очень серьезное разрушительное влияние на группировку», заверил представитель Пентагона. В последующие месяцы, добавил он, командование будет следить за неким «преемником» и решит, насколько ему удастся собрать организацию по кусочкам.

Оценивая намерение США продолжить борьбу с гидрой ИГ, востоковед Карине Геворгян усомнилась, что президент Дональд Трамп в действительности положил голову аль-Багдади на алтарь американской демократии.

Вашингтон оказался скуп на информацию, фактически подтверждающую гибель террориста №1. Официальные лица ограничились торжественными заявлениями. Якобы спецоперация проходила 27 октября близ местечка Бариша, где аль-Багдади скрывался в огороженном высоким каменным забором особняке.

Спецназ под прикрытием вертолетов якобы вошел в здание, загнал террориста в подземный тоннель, где тот активировал пояс смертника. О том, что останки принадлежали именно аль-Багдади, в Пентагоне говорили уверенно, благодаря нижнему белью. Трусы террориста якобы выкрал курдский шпион, внедрившийся в окружение аль-Багдади. Таким образом, останки террориста якобы верифицировали с помощью генетической экспертизы.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w