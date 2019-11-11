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16:54   11 Ноября 2019
Россия

Шнуров допустил возрождение «Ленинграда» в новом составе

Шнуров допустил возрождение «Ленинграда» в новом составе

Бессменный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключил, что у группы может появиться новый солист. Такое заявление он сделал в ходе интервью Софико Шеварднадзе в программе «Простое о сложном». 

В ходе интервью ведущая задала артисту вопрос, не исключает ли он, что участники группы соберут «Ленинград-2», на что Шнуров ответил утвердительно, добавив, что будет счастлив, если так и случится. 

«Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я — режиссер», — ответил Шнуров.

Ранее сообщалось, что группа «Ленинград» прекращает свою деятельность. Известно, что музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ленинград #общество #шнуров

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