Шнуров допустил возрождение «Ленинграда» в новом составе

Бессменный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключил, что у группы может появиться новый солист. Такое заявление он сделал в ходе интервью Софико Шеварднадзе в программе «Простое о сложном».

В ходе интервью ведущая задала артисту вопрос, не исключает ли он, что участники группы соберут «Ленинград-2», на что Шнуров ответил утвердительно, добавив, что будет счастлив, если так и случится.

«Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я — режиссер», — ответил Шнуров.

Ранее сообщалось, что группа «Ленинград» прекращает свою деятельность. Известно, что музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.