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17:10   11 Ноября 2019
Россия

В российских яслях не хватает мест для 235 тысяч детей

В российских яслях не хватает мест для 235 тысяч детей

На 1 октября в российских яслях не хватает более 235 тысяч мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. Об этом известно из данных мониторинга доступности дошкольного образования Минпросвещения РФ.

По сравнению с данными на 1 сентября текущего года очередь сократилась на 47,4 тысячи мест, а общее количество детей в дошкольных учреждениях с 1,09 миллиона до 1,13 миллиона.

Владимир Путин в заявлении Федеральному собранию призвал создать еще 90 тысяч мест до конца текущего года, а к 2021 году полностью решить проблему с местами в дошкольных учреждениях.

На решение вопроса до 2021 года из бюджета будут направлены 147 миллиардов рублей. Также с 1 января 2020 года в России увеличиваются выплаты по уходу за ребенком до трех лет, которые сейчас составляют 50 рублей.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #детский сад

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