РФ и Индию заинтересовала реализация совместных СПГ-проектов

Москва и Нью-Дели изучают возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и в дальневосточном регионе РФ. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, РФ и Индия интересует в реализация совместных СПГ-проектов.

Говоря о повестке предстоящей на полях саммита БРИКС в Бразилии встречи российского лидера Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди, помощник президента РФ отметил, что кооперации в области энергетики Москва и Нью-Дели уделяют приоритетное значение​​​. По его словам, сейчас стабильно растет спрос на российский сжиженный природный газ в Индии.