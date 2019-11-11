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16:54   11 Ноября 2019
Россия

РФ и Индию заинтересовала реализация совместных СПГ-проектов

РФ и Индию заинтересовала реализация совместных СПГ-проектов

Москва и Нью-Дели изучают возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и в дальневосточном регионе РФ. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, РФ и Индия интересует в реализация совместных СПГ-проектов.

Говоря о повестке предстоящей на полях саммита БРИКС в Бразилии встречи российского лидера Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди, помощник президента РФ отметил, что кооперации в области энергетики Москва и Нью-Дели уделяют приоритетное значение​​​. По его словам, сейчас стабильно растет спрос на российский сжиженный природный газ в Индии.

«Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России», — резюмировал Ушаков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #индия #ушаков #спг

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