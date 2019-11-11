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16:29   11 Ноября 2019
Россия

ФЗНЦ предложил обязать Facebook стать юрлицом в РФ

ФЗНЦ предложил обязать Facebook стать юрлицом в РФ

Только в этом случае у России появится действенный механизм защиты прав соотечественников от произвола руководства западных социальных сетей. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) планирует обратиться в Государственную думу с инициативой разработки законопроекта, который обяжет Facebook и другие иностранные соцсети зарегистрироваться в качестве юридических лиц на российской территории.

Летом 2019 года администрация Facebook удалила 259 аккаунтов, 102 страницы и пять сообществ из Саудовской Аравии и ОАЭ якобы за распространение ложных новостей. Также за фейковые новости соцсеть приняла комментарии и отзывы о конкретных представителях элиты Эр-Рияда и инфраструктурных проектах Саудовской Аравии.

ФЗНЦ предложил обязать Facebook стать юрлицом в РФ

В сентябре в преддверии выборов в московский парламент Facebook заблокировала аккаунт Мосгоризбиркома, а в октябре американская соцсеть заблокировала две сотни аккаунтов россиян с суммарной аудиторией в восемь млн человек «за влияние на дела Африки». Также заблокировали аккаунт сил безопасности Судана.

Удалили англоязычную версию страницы проекта МИА «Россия сегодня», которую посвятили освоению Арктики. Временно заблокировали личную страницу главы телерадиокомпании RT Маргариты Симоньян. Недавно Facebook приступил к удалению из соцсети всех упоминаний имени информатора, сообщение которого стало одним из поводов для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера Трампа.

ФЗНЦ выступает против использования цензуры соцсетью. Поведение администрации Facebook противоречит официально декларируемым американской компанией принципам свободы слова в интернете.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #facebook #юридические лица #фзнц

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