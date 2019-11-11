Журналистка Reuters стала фигурантом дела о вымогательстве 20 тысяч долларов за «правильную» статью

Одно из крупнейших мировых информационных агентств Reuters вновь оказалось замешано в скандале из-за своих сотрудников. Журналист издания Татьяна Воронова стала фигурантом дела о вымогательстве крупной денежной суммы.

В ряде Telegram-каналов распространение получила информация о подаче заявления в СК на сотрудницу российского представительства Reuters Татьяну Воронову, которая могла вымогать 20.000 долларов США в обмен на «правильное» освещение событий и фактов в своей статье. За указанную сумму автор статьи обещала сделать ее «хвалебной», в противном случае она стала бы «разгромной».

Сообщается, что оперативники, используя системы аудио-видеонаблюдения, зафиксировали факт передачи наличных автору Reuters. В настоящее время по факту случившегося идет разбирательство. Информацию подтвердил источник «Политики Сегодня», близкий к правоохранительным органам. На просьбу журналистов «Политики Сегодня» подтвердить или опровергнуть факт случившегося в отношении Ворониной изданием был дан оскорбительный ответ.

Для СМИ Воронова пишет статьи о банковском секторе. В текстах журналистка постоянно ссылается на анонимные источники, что позволяет ей писать обличительные статьи о российских бизнесменах. Учитывая информацию о готовящемся против нее иске, можно предположить, что сведения Воронова могла добывать шантажом.

Ранее издание «Московский монитор» сообщало о коррупции внутри Reuters, а также о практике публикации заказного контента по «черному прейскуранту». Помимо Татьяны Вороновой, среди корреспондентов, замешанных в незаконной журналистской деятельности, оказались: Кирилл Сухотский, Мария Цветкова, Екатерина Голубкова и Дмитрий Жданников, сообщает «Московский монитор».

Что касается самой Вороновой, то в журналистском кругу ее считают одной из самых продажных сотрудниц. Ее публикации, как и сама деятельность не выдерживают критики и уважения коллег. По информации из открытых источников, несколько лет назад Воронову заинтересовала пожилая пара без детей, живущая недалеко неподалеку от Кремля. Объектом интереса послужила недвижимость, в которой проживали старики. По информации издания InfoPressa, Воронова воспользовалась связями в игорном бизнесе, чтобы выселить пару из квартиры, проведя это как законную процедуру.

Основной целью деятельности российского штаба Reuters стало создание негативной повестки вокруг РФ – позитивные же новости СМИ подает крайне редко и в укороченном формате. В ноябре 2018 года «Ведомости» сообщали о сокращении штата российского подразделения «Reuters на 12 человек. Руководство издания объяснило «оптимизацию» низким спросом на отраслевые новости, однако именно после этого российское отделение резко сменило курс в сторону создания негативной повестки вокруг РФ и руководства страны. Отмечалось также, что «западным покупателям» не нравился формат подачи информации о России.