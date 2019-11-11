Йоханнес Толай возглавил российское подразделение «Ашана»

Руководителем российского подразделения «Ашана» стал Йоханнес Толай. Он заменит на этом посту Франуса Реми, возглавлявшего российский бизнес «Ашана» с июля 2017 года. Об этом сказано 11 ноября в сообщении компании.

Отмечается, что на российском рынке ретейла Толай работает уже 17 лет. С 2009 по 2016 год он был главой немецкой сети гипермаркетов Globus в России. Кроме этого, он совмещал функции консультанта для игроков российского рынка продуктового ретейла, а также должность коммерческого директора и члена правления Х5 Retail Group.

Компания отмечает, что назначение призвано дать новый импульс деятельности компании в РФ, а также ускорить начатое в прошлом году восстановление. В сообщении сказано, что "Ашан Ритейл Россия" сталкивается сегодня с рядом вызовов по отношению к своей бизнес-модели.

«C учетом сложной ситуации резкого снижения продаж, приоритет компании на 2019–2020 годы — достижение наиболее эффективных результатов», — отмечается в сообщении компании.

На российской рынке «Ашан» работает с 2002 года. Согласно информации Forbes, в прошлом году в России компания получила выручку в размере 327,7 миллиарда рублей.