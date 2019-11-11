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16:33   11 Ноября 2019
Россия

Йоханнес Толай возглавил российское подразделение «Ашана»

Йоханнес Толай возглавил российское подразделение «Ашана»

Руководителем российского подразделения «Ашана» стал Йоханнес Толай. Он заменит на этом посту Франуса Реми, возглавлявшего российский бизнес «Ашана» с июля 2017 года. Об этом сказано 11 ноября в сообщении компании. 

Отмечается, что на российском рынке ретейла Толай работает уже 17 лет. С 2009 по 2016 год он был главой немецкой сети гипермаркетов Globus в России. Кроме этого, он совмещал функции консультанта для игроков российского рынка продуктового ретейла, а также должность коммерческого директора и члена правления Х5 Retail Group.

Компания отмечает, что назначение призвано дать новый импульс деятельности компании в РФ, а также ускорить начатое в прошлом году восстановление. В сообщении сказано, что "Ашан Ритейл Россия" сталкивается сегодня с рядом вызовов по отношению к своей бизнес-модели.

«C учетом сложной ситуации резкого снижения продаж, приоритет компании на 2019–2020 годы — достижение наиболее эффективных результатов», — отмечается в сообщении компании.

На российской рынке «Ашан» работает с 2002 года. Согласно информации Forbes, в прошлом году в России компания получила выручку в размере 327,7 миллиарда рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #ашан

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