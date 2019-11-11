Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал материал The New York Times о «российском вмешательстве» в дела Мадагаскара, сообщило «Федеральное агентство новостей».

«Ну, я могу это решительно опровергнуть. Сейчас излюбленная практика обвинять Россию во вмешательстве везде и вся. Подобное сообщение не соответствует действительности», — сказал он.

Песков напомнил, что Россия категорически против вмешательства в дела других стран в любом его проявлении. Он назвал ситуацию искусственным фейком, который США вбросили в преддверии президентских выборов. К тому же, «российский след» — это излюбленная практика Вашингтона, который уже не раз ею пользовался, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Одним из самых громких стало дорогостоящее расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера и его команды. Несколько лет они пытались доказать связь Москвы и нынешнего президента Штатов Дональда Трампа, однако безрезультатно.

В случае с Мадагаскаром, за обвинениями в сторону России американцы пытаются скрыть собственное вмешательство в выборы африканской страны. О доказательствах ранее уже рассказывало «Федеральное агентство новостей».

Для вмешательства в выборы на Мадагаскаре 2018-го года американцы создали полноценную «фабрику троллей». В распоряжении ФАН оказался отчет ее сотрудников по дискредитации мадагаскарского политика Андри Раджоэлины.

Отмечается, что документ требовали кураторы Агентства США по международному развитию (USAID). Еще до начала официальной агитации «боты» распространяли вбросы и фейки, чтобы подорвать авторитет Раджоэлины и Франции. Работа была направлена именно на них, так как политик был основным противником Марка Равалумананы, а Париж поддерживал ряд невыгодных Штатам кандидатов.

Например, «тролли» активно публиковали сообщения, где задержанные в Мадагаскаре поджигатели из Центральноафриканской Республики внезапно стали оппозиционерами, которых спонсирует французская сторона. В основе публикаций была заложена реальная новость.

В ниже представленных скриншотах отчета «фабрики троллей» видно, что посты публиковали с разницей в пять-шесть минут. Все они одинаковы по содержанию, только написаны на английском и французском языках. Последний вброс обнародовали в неофициальном сообществе сторонников Марка Равалумананы — «удобного» для США кандидата на пост главы Мадагаскара.

На данный момент, все эти посты, ссылки на которые есть в отчете, недоступны.

Также в отчете указано, что кандидату приписывали интимные отношения с бизнесменом Мами Раватумангой, спонсировавшим его избирательную кампанию. Эту ложь распространяли в тот же период времени через те же новостные сообщества. Согласно скриншоту, один из постов набрал 171 лайк и 108 комментариев, а также более трех тысяч уникальных просмотров.

Напомним, что администратор сообщества в Facebook за деньги может дать рекламу не просто своей группе, но и какого-либо сообщения в ней. Причем пост будут видеть даже те, кто не подписан на нее. Таким нехитрым способом собираются просмотры и привлекаются новые подписчики.

Чтобы купить подобную рекламу, кнопка «Booster la publication» должна быть нажата. Однако на скрине с фейком о принадлежности Раджоэлины к ЛГБТ-сообществу она не активна.

«Фабрика троллей» Вашингтона все же приобретала рекламу. Доказательством тому — фейк о якобы связи Мами Раватуманги с легализацией денег. Она собрала почти 38 тысяч просмотров, так как ее продвижение было оплачено. Это можно понять по неактивной кнопке «Booster a nouveau» или «продвинуть снова».

По сути, социальная сеть Facebook, которая заявляет о «борьбе» с фейками и политической рекламой, в очередной раз никак не пресекла деятельность откровенной «фабрики троллей». Корпорация Марка Цукерберга работает в интересах Государственного департамента США и эта ситуация — еще одно неопровержимое доказательство. Жители Африки уже выступали против политики соцсети, когда она решила заблокировать ряд новостных аккаунтов за «связь с Россией».

Команда бывшего спецпрокурора Америки Роберта Мюллера с 2017 по 2019 годы расследовала «российское вмешательство» в президентские выборы Штатов. За это время они потратили свыше 30 миллионов налогов, однако так и не нашли доказательств своей выдумке. Причем экс-спецпрокурор изначально отказывался публиковать доклад о работе, но 420 членов Сената обязали его предоставить данные. Позже министерство юстиции Штатов обнародовало полную информацию. Казалось бы, инцидент исчерпан, однако Мюллер вновь заявил, что Москва якобы попытается вмешаться в предстоящие американские выборы, которые намечены на 2020 год.