Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Йоханнес Толай возглавил российское подразделение «Ашана»

Йоханнес Толай возглавил российское подразделение «Ашана»

ФЗНЦ предложил обязать Facebook стать юрлицом в РФ

ФЗНЦ предложил обязать Facebook стать юрлицом в РФ
Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

 Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины
Меркель обсудит с Конте ожидания от работы новой Еврокомиссии

Меркель обсудит с Конте ожидания от работы новой Еврокомиссии

 США пытаются разделить и ослабить Сирию, воруя нефть в Заевфратье

США пытаются разделить и ослабить Сирию, воруя нефть в Заевфратье
Йоханнес Толай возглавил российское подразделение «Ашана»

Йоханнес Толай возглавил российское подразделение «Ашана»

ФЗНЦ предложил обязать Facebook стать юрлицом в РФ

ФЗНЦ предложил обязать Facebook стать юрлицом в РФ
Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

 Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины
Меркель обсудит с Конте ожидания от работы новой Еврокомиссии

Меркель обсудит с Конте ожидания от работы новой Еврокомиссии

 США пытаются разделить и ослабить Сирию, воруя нефть в Заевфратье

США пытаются разделить и ослабить Сирию, воруя нефть в Заевфратье
16:01   11 Ноября 2019
Россия

МЧС подготовило пункты обогрева для водителей, застрявших на трассах

МЧС подготовило пункты обогрева для водителей, застрявших на трассах

Сотрудники МЧС РФ проверили готовность шести тысяч пунктов обогрева, в которых водители могут переждать пробки на дорогах. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Чуприян.

«МЧС России проведены проверки около шести тысяч пунктов обогрева на готовность при заторах на автомобильных дорогах в осенне-зимний период», — отметил он. 

По словам Чуприяна, мобильные пункты обогрева были доукомплектованы. Всего они смогут принять порядка 335 тысяч человек в случае необходимости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #пробки #мчс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...