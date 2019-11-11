МЧС подготовило пункты обогрева для водителей, застрявших на трассах

Сотрудники МЧС РФ проверили готовность шести тысяч пунктов обогрева, в которых водители могут переждать пробки на дорогах. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Чуприян.

«МЧС России проведены проверки около шести тысяч пунктов обогрева на готовность при заторах на автомобильных дорогах в осенне-зимний период», — отметил он.

По словам Чуприяна, мобильные пункты обогрева были доукомплектованы. Всего они смогут принять порядка 335 тысяч человек в случае необходимости.