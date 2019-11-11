Меркель обсудит с Конте ожидания от работы новой Еврокомиссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте в понедельник, 11 ноября, в Риме​​​. Об этом сообщил глава отдела прессы и информации германского правительства Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель обсудит с Конте двусторонние отношения Берлина с Римом.

«И ожидания от работы нового состава Еврокомиссии», — добавил Штеффен Зайберт.