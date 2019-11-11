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15:55   11 Ноября 2019
Весь мир

Меркель обсудит с Конте ожидания от работы новой Еврокомиссии

Меркель обсудит с Конте ожидания от работы новой Еврокомиссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте в понедельник, 11 ноября, в Риме​​​. Об этом сообщил глава отдела прессы и информации германского правительства Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель обсудит с Конте двусторонние отношения Берлина с Римом.

«И ожидания от работы нового состава Еврокомиссии», — добавил Штеффен Зайберт.

Канцлер и премьер-министр затронут весь спектр германо-итальянских отношений и обменяются мнениями об ожиданиях от нового институционального цикла, перед которым стоит Европейский союз, — то есть о начале работы ЕК и ключевых задачах, которые поставила Еврокомиссия.

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Автор: Анатолий Кубарев
#меркель #еврокомиссия #общество #конте

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