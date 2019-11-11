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16:09   11 Ноября 2019
Россия

Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке

Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке

Водолазы вытащили со дна Екатерингофки тело 24-летней аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко, в жестоком убийстве которой подозревается профессор СПБГУ Олег Соколов. Об этом 11 ноября пишут «Невские новости»

Тело девушки искали в ночь с 10 на 11 ноября. Усилия правоохранительных органов увенчались успехом: труп студентки водолазы обнаружили на дне реки Екатерингофка у дома №4 по Гаписальской улице, передает издание.

Сейчас в в Октябрьском районном суде доценту СПБГУ избирают меру пресечения. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. По информации СМИ, в ходе заседания Соколов заплакал и закричал. Судья была вынуждена объявить перерыв. Историка пришлось отпаивать водой. Прямую трансляцию из здания суда ведут журналисты «Невских новостей».

Громкое убийство молодой аспирантки, в котором подозревают профессора университета, случилось 9 ноября. Жители Петербурга достали из реки Мойки преподавателя петербургского вуза. При себе у Соколова был рюкзак, в котором лежали отрубленные руки убитой девушки. Мужчина попытался утопить пакет с частями тела, где также лежал пистолет. Подозреваемый в убийстве — кандидат исторических наук. Девушка была его возлюбленной, они вместе жили в квартире историка. Соколов застелил аспирантку, а затем расчленил, чтобы избавиться от тела. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #общество #соколов #спбгу

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