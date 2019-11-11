Неделя российского интернета состоится 12–13 декабря в Москве

Ежегодный форум-выставка Неделя российского интернета пройдет в московском Центре международной торговли с 12 по 13 декабря.

На мероприятии выступят: глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко и старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов. Они расскажут о ключевых задачах, которые будут решены в ходе форума.

На выставке будут представлены достижения отечественных и иностранных IT-компаний, которые заинтересуют не только специалистов, но и рядовых пользователей цифровых технологий и Рунета. Также на НРИ пройдет награждение победителей Премии Рунета-2019, «Цифровых вершин» и «Молодых лидеров Рунета», информационным партером которого выступает «Политика сегодня» в составе медиагруппы «Патриот».

Неделя Российского Интернета (Russian Internet Week) существует с 2008 года. Мероприятие является основной площадкой для диалога между представителями правительства, предпринимательства, специалистов и стартапов. Организаторами события в 2019 году выступили российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Институт развития интернета, РАЭК и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).