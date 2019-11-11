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15:35   11 Ноября 2019
Россия

Доцент СПБГУ, подозреваемый в убийстве студентки, раскаялся и попросился в СИЗО

Доцент СПБГУ, подозреваемый в убийстве студентки, раскаялся и попросился в СИЗО

Адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПБГУ заявил, что его подзащитный Олег Соколов раскаивается и «не может находиться на свободе». Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает РБК. 

По словам Александра Почуева, Соколов намерен просить у суда отправить его в СИЗО. При этом адвокат Соколова подчеркнул, что защита будет добиваться избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. 

«Он будет добиваться избрания для него меры пресечения в виде ареста, так как раскаивается и не может находиться на свободе», — сказал адвокаты предполагаемого убийцы.

Новость об убийстве 24-летней выпускницы СПБГУ Анастасии Ещенко ее преподавателем и по совместительству возлюбленным прогремела на весь Петербург 9 ноября. По версии следствия, кандидат исторических наук Соколов застрелил девушку и спрятал труп. Позже, чтобы избавиться от тела, преподаватель СПБГУ решил расчленить его и утопить в реке. Утром того же дня Соколов в нетрезвом состоянии провалился в Мойку. Ему помогли полицейские, которые обнаружили при профессоре пакет с отрезанными женскими руками и травматическим пистолетом. 

Известно, что девушка проживала с ним в его квартире на набережной Мойки. Соколов оформил явку с повинной, признавшись в содеянном на допросе. Что касается девушки, о ней известно, что она была отличница и золотая медалистка

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Автор: Софья Белоцерковская
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