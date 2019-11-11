Навальный назвал политическими обыски у друга Светова, развратившего девятиклассницу

Либералы выгораживают педофила Михаила Светова по указаниям западных кураторов с целью перевести дело в политическое русло, сообщает iReactor. Слова в защиту члена Либертарианской партии, в отношении которого СК проводит доследственную проверку и обыски в его квартире по делу о совершении развратных действий (статья 135 УК РФ) оставили блогер Алексей Навальный, его соратница Любовь Соболь и дружественный им замначальника Светова по партийной линии Ярослав Конвей.

«Все эти обыски и допросы связаны с политической позицией и деятельностью Светова», — «совершенно очевидно» Навальному.

Причиной старта доследственной роверки стала фотография в Instagram. Исходя из даты публикации и подписи к фото Световым, можно сделать вывод, что блогер сожительствовал с девушкой, которой было 15-16 лет. 6 ноября Светова вызвали в следственный комитет и обыскали его квартиру. Блогер подозревается в совершении развратных действий.

Михаил Светов с 2010 года является представителем официально не зарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), главной идеей которой является снижение участия власти в жизни граждан. Светов преследует идеи легализовать в стране оружие, наркотики и аборты. О своих политических взглядах он излагает в своих блогах в «ЖЖ» и на «Youtube». Ранее Михаил вел сайт «Киф-киф», где собирал изображения обнаженных девочек-подростков.

Навальный, Соболь и их соратники не впервые заступаются за людей, подозреваемых в педофилии или осужденных за нее. Так защищали они главу карельского отделения «Мемориал» Юрия Дмитриева, который подозревается в совершении действий сексуального характера над своей приемного дочерью. Известно, что он хранил архивы с фото обнаженной девочки. Сергей Колтырин, коллега Дмитриева, замечен на видео с 13-летним молодым человеком. Вступались блогеры и за Владимира Буковского осужденного в 2015 году в Великобритании за изготовление и хранение детской порнографии. Исключением стал лишь случай с Владимиром Казаченко и Вадимом Тишкиным, задержанных молодых людей за снимки и видео оргии с 14-летней девушкой и употребление наркотиков на камеру. За них Навальный и Соболь вступаться не стали.