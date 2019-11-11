Российские туристы стали чаще проводить отпуск в Монако

Российские туристы за первые девять месяцев текущего года забронировали в Монако 45 тысяч 926 ночевок. Это на 5,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Чаще других в Монако приезжают отдохнуть туристы из Франции (119 079), Британии (101 307), США (78 105) и Италии (76 903). В основном они бронируют отели с деловыми целями.

На пятом месте оказалась Россия.

В управлении по туризму княжества отметили, что большинство туристов (17 процентов) посетили страну с медицинскими целями, забронировав более 20 тысяч ночей. Более 17 тысяч ночей забронировали гости, которые приехали в Монако на корпоративные мероприятия по информационным технологиям.