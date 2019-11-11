Все заявления студенток, которые утверждают, что якобы стали жертвами домогательств, рассмотрят компетентные органы в установленном порядке. Об этом сообщил в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос Федерального агентства новостей.

Между тем, 11 ноября возле здания петербургского Заксобрания состоялся одиночный пикет против педофилии в университетах. Депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского, который занимается преподавательской деятельностью, выпускница РГПУ имени Герцена обвинила в домогательствах.

Письмо девушки обнародовало издание «Народные новости». По ее словам, в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский якобы домогался не только ее, но и других первокурсниц.

Ранее петербургские полицейские задержали преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доцента и кандидата исторических наук 63-летнего Олега Соколова. Ученого заподозрили в жестоком убийстве и расчленении 24-летней Анастасии Ещенко — учительницы истории и аспирантки СПбГУ, с которой Соколов написал несколько научных работ и состоял в романтических отношениях.