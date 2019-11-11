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15:18   11 Ноября 2019
Россия

Синоптики предсказали морозы до минус 50 градусов на северо-западе Якутии

Синоптики предсказали морозы до минус 50 градусов на северо-западе Якутии

Синоптики предсказали понижение температуры на северо-западе Якутии на этой недели ночью почти до минус 48 градусов. Об этом 11 ноября сказано на сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Согласно прогнозам синоптиков, в Якутии ожидаются настоящие зимние морозы. Отмечается, что на юго-востоке, а также в центральных районах и Колыме пройдет небольшой, а местами умеренный снег. 

«Температура воздуха ночью минус 29 — минус 34…, местами на Колыме и юго-востоке — 8–13, на западе, северо-западе и юге морозная погода преимущественно без осадков, температура воздуха ночью минус 34–39, на северо-западе минус 43–48, днем минус 25–30…», — сказано в сообщении. 

Сообщается, что в столице республики Якутии в понедельник без осадков. Днем пройдет слабый снег, ветер северо-западный 2–7 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью может упасть до минус 25 градусов, а днем — до минус 22 градусов по Цельсию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода

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