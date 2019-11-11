Россия и Турция начали четвертый совместный патруль на сирийской границе

Российские и турецкие силы начали четвертый совместный патруль на сирийской границе общей протяженностью около 80 километров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"С 12:10 часов 11 ноября четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом пограничном районе, находящемся в 70 километрах западнее населенного пункта Камишлия", говорится в сообщении Минобороны.

В составе патруля на всем маршруте участвуют восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.

Движение колонны патруля контролирует российский военный беспилотник «Орлан-10».