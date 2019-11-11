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14:58   11 Ноября 2019
Россия

«Яблочники» названивают студенткам с вопросами о сексе с Вишневским

«Яблочники» названивают студенткам с вопросами о сексе с Вишневским

Соратники депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского хотят найти девушку, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в партии «Яблоко» 11 ноября.

Он уточнил, что ряд доверенных лиц парламентария обзванивают женщин, которые входят в его круг общения, — таких нашлось порядка 20. Они пытаются понять, кто же мог заявить о таком инциденте. Вместе с тем, указал собеседник, большинство из них не видит в преподавателе Института имени Герцена, которому 64 года, потенциального полового партнера. Женщинам не симпатизируют отношения с пожилым мужчиной, пояснил источник, из-за разницы в возрасте и сопутствующих факторов.

О приставаниях ранее рассказала бывшая студентка университета Герцена — Кристина. Она написала в редакцию «Народных новостей» соответствующее письмо, а также лично пообщалась с сотрудниками издания. По словам девушки, профессор кафедры политологии сексуально домогался ее и еще трех девушек. Из сообщения следует, что основной акцент парламентарий делает на первокурсниц из провинции, которые не успели обзавестись знакомствами на новом месте. Некоторым жертвам депутата нет 18 лет, не исключено, что он также питает интерес к мальчикам. Также, по утверждениям экс-студентки, преподаватель не стесняется «козырять» депутатским удостоверением, чтобы запугать жертв и исключить обращения в полицию.

угрозы

Кристина отметила, что обращалась со своей историей в разные СМИ, но ей постоянно отказывали. Сам же депутат достаточно остро отреагировал на письмо девушки. Редакция отправила запрос в сам вуз, где ответили, что у Вишневского уже нет возможности приставать к первокурсницам.

Примечательна реакция его однопартийцев на эту ситуацию. В закрытый чат «Боевой отряд ИКМО Яблоко» отправили ссылку на статью о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя, подписав: «Видели дезу про Вишневского?». Вместо осуждения новость приняли с одобрением. Некоторые даже стали оправдывать соратника, а другие и вовсе захотели на его место.

«Яблочники» названивают студенткам с вопросами о сексе с ВишневскимСтоит отметить, что неравнодушные петербуржцы, которых обеспокоила данная ситуация, вышли на пикеты.

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Автор: Анна Манц
#яблоко #поиск #вишневский #домогательства #студентка

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