США пытаются разделить и ослабить Сирию, воруя нефть в Заевфратье

До 600 американских военных останутся в Сирии якобы охранять нефтяные поля восточного Заевфратья от террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), заявил накануне в эфире телеканала ABC глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

EXCLUSIVE: New Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley tells @martharaddatz there will be "less than a thousand" troops remaining in Syria following Pres. Trump's call to withdraw: "The footprint will be small, but the objective will remain the same." https://t.co/fmjDRqkSPB pic.twitter.com/NDfDX6EY0T