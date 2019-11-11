США пытаются разделить и ослабить Сирию, воруя нефть в Заевфратье

До 600 американских военных останутся в Сирии якобы охранять нефтяные поля восточного Заевфратья от террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), заявил накануне в эфире телеканала ABC глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

EXCLUSIVE: New Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley tells @martharaddatz there will be "less than a thousand" troops remaining in Syria following Pres. Trump's call to withdraw: "The footprint will be small, but the objective will remain the same." https://t.co/fmjDRqkSPB pic.twitter.com/NDfDX6EY0T — ABC News (@ABC) 10 ноября 2019 г.

Отвечая на вопрос журналиста, от том, насколько важно сохранить американское присутствие в регионе, генерал заверил, что опасность возрождения ИГ и захвата нефтяных месторождений якобы по-прежнему существует.

При этом в заявлениях представителей Вашингтона прослеживаются очевидные противоречия о судьбе «черного золота» народа САР. В начале октября президент США Дональд Трамп, казалось бы, решил поставить точку в сирийском вопросе, обещая вернуть солдат домой с «бессмысленной войны».

Спустя две недели глава Белого дома заявил, что ему нравится нефть, которую якобы нужно охранять, а вырученными от продажи средствами компенсировать затраты налогоплательщиков на борьбу с исламистами вдали от дома.

Параллельно официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заверил, что нефтяные доходы поступают курдским «Демократическим силам Сирии» (SDF) — союзникам США, которые оккупировали богатый углеводородами восточный берег реки Евфрат.

Действия американцев в Сирии вызывают недоумение и в западной прессе. Попыткой «построить самолет в полете», назвал текущую политику США в регионе научный сотрудник программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности (CNAS) Кейли Томас в интервью The Guardian.

Сирийский политолог Маис Курбанов в комментарии «Политике Сегодня» уверен, что, спонсируя курдов за счет доходов от украденной нефти, США препятствуют восстановлению Сирии после затяжной гражданской войны.

«Это заветная мечта американцев, чтобы никогда Сирия не встала с колен. — говорит эксперт. — Чтобы у Сирии всегда были проблемы, чтобы она не могла бороться за Голанские высоты и другие спорные территории. Всем понятно, что, когда Сирия очистится от террористов, будет иметь претензии к Израилю. Рано или поздно вопрос Голанских высот поднимется».

Со скепсисом собеседник агентства оценивает и слова Трампа о компенсации расходов на борьбу с ИГ за счет украденной у Сирии нефти. Курбанов напомнил, что США — богатая держава, которая тратит миллиарды долларов на вооруженные силы.

«Тридцать миллионов [долларов] для них копейки. Компенсация расходов - это блеф, прикрытие. Лишь бы американцам оставаться там и создавать систему. Раньше американского солдата назвали Джордж, сейчас будут называть Мухтар. То есть, курд будет. Те же самые функции они будут выполнять», — заключил политолог.

В 30 миллионов долларов ежемесячно ранее оценила доход США от контрабанды украденной сирийской нефти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А подробности американской спецоперации «по борьбе с терроризмом» обнародовали в Минобороны РФ. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков предоставил спутниковые снимки, на которых скопления нефтевозов тянутся к иракской границе под охраной спецназа американских и ЧВК.

Последним Пентагон отвел одну из ключевых ролей. Ранее стало известно о прибытии в Сирию двух с половиной тысяч наемников ЧВК Blackwater, печально известной убийством мирных жителей в Багдаде. Солдаты удачи рассредоточились по нефтяным полям Заевфратья, чтобы снять ответственность с официального Вашингтона за воровство сирийской нефти и пренебрежение к международному праву.