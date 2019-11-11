Кремль усомнился в правдивости данных FT о недвижимости Асада в Москве

Кремль усомнился в правдивости данных издания Financial Times о недвижимости президента Сирии Башара Асада в Москве. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что президент Сирии якобы купил недвижимость в «Москва-сити».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле нет информации об этом.