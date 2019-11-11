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15:08   11 Ноября 2019
Россия

Кремль усомнился в правдивости данных FT о недвижимости Асада в Москве

Кремль усомнился в правдивости данных FT о недвижимости Асада в Москве

Кремль усомнился в правдивости данных издания Financial Times о недвижимости президента Сирии Башара Асада в Москве. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что президент Сирии якобы купил недвижимость в «Москва-сити».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле нет информации об этом.

«Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. И я не знаю, соответствует ли эта информация действительности», — сказал Песков. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #сирия #асад #недвижимость

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