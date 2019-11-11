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14:46   11 Ноября 2019
Россия

Путин заранее страхуется от вирусов и ведет здоровый образ жизни

Путин заранее страхуется от вирусов и ведет здоровый образ жизни

Президент РФ сделал прививку от гриппа. Об этом сообщил в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в мире уже осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой, передает Федеральное агентство новостей.

Журналисты уточнили, делает ли Владимир Путин все рекомендуемые прививки, чтобы посещать другие страны. Представитель Кремля ответил, что все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний.

«А так в целом вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни», — резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #здоровье #прививки

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