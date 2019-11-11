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14:30   11 Ноября 2019
Россия

Путин знает об убийстве аспирантки СПбГУ, в котором подозревают доцента Соколова

Путин знает об убийстве аспирантки СПбГУ, в котором подозревают доцента Соколова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал резонансное убийство в Санкт-Петербурге, в свершении которого подозревают доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» 11 ноября.

Он отметил, что мотивы «этого чудовищного преступления», тронувшего буквально всех, установит следствие. Лишь после этого можно будет говорить о причастных к «чудовищному акту безумия». Песков также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин знает о происшествии.

«Безусловно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, что инцидент произошел 9 ноября. Тогда из реки Мойки выловили преподавателя, в рюкзаке которого обнаружили отрезанные женские руки и травматический пистолет. В его квартире также нашли тело, голову и пилу, как сообщали СМИ. Мужчину госпитализировали с переохлаждением, правоохранительные органы допрашивали его прямо в больнице. Одна из выпускниц отмечала, что доцента считали «ненормальным». 10 ноября подозреваемый признался в убийстве, однако обвинение еще не предъявили. Стоит отметить, что в прошлом году одна из его учащихся жаловалась в полицию на угрозы и пытки со стороны преподавателя, однако он так и не был привлечен к ответственности.

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Автор: Анна Манц
#путин #убийство #песков #соколов #спбгу

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