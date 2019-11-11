Руководство Боливии не запрашивало политическое убежище

Никто из боливийского руководства не запрашивал политическое убежище. Об этом сообщил в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что ситуация в Боливии решится по закону и без вмешательства извне, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее Эво Моралес победил в первом туре президентских выборов в Боливии, но основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования​​​. В воскресенье, 10 ноября, боливийские вооруженные призвали Моралеса покинуть пост. Он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел государственный переворот.