Песков сообщил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» не определена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» до сих пор не определена. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В понедельник, 11 ноября, журналисты поинтересовались у представителя Кремля, на каком этапе находится подготовка к встрече глав «нормандской четверки». Саммит должен будет состояться после того, как завершится отвод сил в Золотом и Петровском.