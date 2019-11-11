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14:26   11 Ноября 2019
Россия

Песков сообщил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» не определена

Песков сообщил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» не определена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» до сих пор не определена. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В понедельник, 11 ноября, журналисты поинтересовались у представителя Кремля, на каком этапе находится подготовка к встрече глав «нормандской четверки». Саммит должен будет состояться после того, как завершится отвод сил в Золотом и Петровском. 

«Честно, пока не имею информации о том, что разведение полностью завешено. Есть ли какая-то информация о том, что оно завершено?», - сказал Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #песков #нормандский формат

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