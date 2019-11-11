Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 ноября прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина по поводу воровства на космодроме «Восточный». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее глава российского государства в ходе заседания правительства заявил, что порядок со строительством космодрома «Восточный» не удалось навести до сих пор.

«Воруют сотнями миллионов», - возмутился президент, добавив, что заведено десятки уголовных дел.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу высказывания президента, пресс-секретарь российского лидера привел озвучил следующий факты.

«На строительстве космодрома «Восточный» похищено 11 миллиардов руб, возвращено 3,5 миллиарда рублей, тогда как всего выделено 91 миллиард рублей, а освоено 66 миллиардов рублей», — заявил Песков.

На вопрос о том, кого президент России считает конкретно виновным в сложившейся ситуации, Песков ответил, что здесь только правоохранительные органы «могут видеть виновных». Он также напомнил, что в ведение СК находится пять уголовных дел.