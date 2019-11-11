Песков заявил, что при строительстве «Восточного» было украдено 11 миллиардов рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 ноября прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина по поводу воровства на космодроме «Восточный». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее глава российского государства в ходе заседания правительства заявил, что порядок со строительством космодрома «Восточный» не удалось навести до сих пор.
«Воруют сотнями миллионов», - возмутился президент, добавив, что заведено десятки уголовных дел.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу высказывания президента, пресс-секретарь российского лидера привел озвучил следующий факты.
«На строительстве космодрома «Восточный» похищено 11 миллиардов руб, возвращено 3,5 миллиарда рублей, тогда как всего выделено 91 миллиард рублей, а освоено 66 миллиардов рублей», — заявил Песков.
На вопрос о том, кого президент России считает конкретно виновным в сложившейся ситуации, Песков ответил, что здесь только правоохранительные органы «могут видеть виновных». Он также напомнил, что в ведение СК находится пять уголовных дел.