Кремль надеется, что ситуация в Боливии обойдется без вмешательства третьих стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал государственный переворот в Боливии, сообщило «Федеральное агентство новостей» 11 ноября.

«Мы призываем всех к спокойствию, надеемся, что дальнейшая ситуация развития в Боливии будет в рамках закона, и что свою судьбу боливийцы будут решать сами без вмешательства третьих стран», — отметил он.

Напомним, что ранее боливийский президент Эво Моралес заявил об отставке после соответствующих требований от оппозиции и Вооруженных сил латиноамериканской республики. Саму ситуацию теперь уже экс-глава назвал государственным переворотом.

В российском министерстве иностранных дел озабочены тем, что ситуация в Боливии развивалась по «лекалам срежиссирoванного госпереворота». Москва призвала политические силы страны найти конституционный выход из проблемы, а также выразила надежду на их ответственность и здравомыслие.