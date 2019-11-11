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14:15   11 Ноября 2019
Россия

Кремль надеется, что ситуация в Боливии обойдется без вмешательства третьих стран

Кремль надеется, что ситуация в Боливии обойдется без вмешательства третьих стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал государственный переворот в Боливии, сообщило «Федеральное агентство новостей» 11 ноября.

«Мы призываем всех к спокойствию, надеемся, что дальнейшая ситуация развития в Боливии будет в рамках закона, и что свою судьбу боливийцы будут решать сами без вмешательства третьих стран», — отметил он.

Напомним, что ранее боливийский президент Эво Моралес заявил об отставке после соответствующих требований от оппозиции и Вооруженных сил латиноамериканской республики. Саму ситуацию теперь уже экс-глава назвал государственным переворотом.

Кремль надеется, что ситуация в Боливии обойдется без вмешательства третьих стран

В российском министерстве иностранных дел озабочены тем, что ситуация в Боливии развивалась по «лекалам срежиссирoванного госпереворота». Москва призвала политические силы страны найти конституционный выход из проблемы, а также выразила надежду на их ответственность и здравомыслие.

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Автор: Анна Манц
#песков #кремль #госпереворот #боливия

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