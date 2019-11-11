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14:04   11 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Если депутаты Верховной Рады Украины одобрят проект закона о продаже сельскохозяйственных земель на предстоящей неделе, то она станет самой трагической в истории всей страны. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета парламента 11 ноября.

«Она [неделя, в которой возможно одобрение законопроекта] может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад — распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины», — пояснила парламентарий.

По ее словам, речь идет о 72 процентах территории государства, которые, по сути, остались «последним богатством на Украине». Она также напомнила, что земля, согласно документу, будет продаваться в том числе и иностранцам, а один покупатель может приобрести пласт в 200 тысяч гектар.

 «Это говорит о том, что уже подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной», — считает Тимошенко.

Тимошенко опасается, что предстоящая сессионная неделя в Раде может стать самой трагической

Напомним, что законопроект подготовили депутаты от президентской партии «Слуга народа». Члены Рады намерены рассмотреть его уже завтра, 12 ноября, хотя парламентские слушания назначены лишь на 4 декабря. Против документа выступают и сами украинцы: аграрии 13 областей в понедельник перекрыли 17 магистральных дорог в знак протеста.

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Автор: Анна Манц
#украина #тимошенко #земля #рада #продажа #сельское хозяйство

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