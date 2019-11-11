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14:11   11 Ноября 2019
Россия

Росстандарт выявил недолив топлива на АЗС в 20% случаев в 2019 году

Росстандарт выявил недолив топлива на АЗС в 20% случаев в 2019 году

Каждая пятая АЗС не доливала топлива, выяснилось в результате проверок Росстандарта. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

По его словам, Росстандарт проверял недолив топлива при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС.

«Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — цитирует РИА Новости слова Мантурова. 

Он также напомнил, что сейчас разработан законопроект, предполагающий применение штрафов за недолив. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество #азс #недолив топлива

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