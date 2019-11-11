Росстандарт выявил недолив топлива на АЗС в 20% случаев в 2019 году
Каждая пятая АЗС не доливала топлива, выяснилось в результате проверок Росстандарта. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его словам, Росстандарт проверял недолив топлива при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС.
«Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — цитирует РИА Новости слова Мантурова.
Он также напомнил, что сейчас разработан законопроект, предполагающий применение штрафов за недолив.