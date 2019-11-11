Безыдейный Навальный расцветает только перед выборами, заявил либертарианец Светов

Лидер Либертарианской партии России Михаил Светов в интервью «Радио Свобода» довольно резко отозвался о блогере Алексее Навальном. Он подчеркнул, что в своей деятельности противостоит не только власти, но и оппозиции.

По мнению Светова, люди, которые выдают сейчас себя за оппозиционеров, являются всего лишь «таким же крылом власти». К ним он отнес Геннадия Гудкова, «которому нельзя доверять», а также Владимира Рыжкова, который в нужный момент предлагает стать «переговорщиком от оппозиции».

Говоря о Навальном, Светов обратил внимание на отсутствие в его деятельности какой-либо «ярко выраженной идеологии». По его словам, блогер активизируется как оппозиционер лишь во время выборов.

«У него огромная активность, он что-то делает-делает-делает, а выборы проходят, и он некоторое время не понимает, что ему делать дальше, пока не наступают следующие выборы. И тут он расцветает», – сказал Светов.

Когда «вся эта выборная история» заканчивается, Навальный многое теряет потому, что не имеет какой-либо четкой идеи.

Кроме того, несмотря на очевидную связь с Навальным, Светов призвал «не вестись на людей, которые возникают под выборы», так как в политике, как он отметил, ценится репутация человека.

Напомним, что на прошлой неделе правоохранители провели обыски в квартире самого Светова после того, как на его странице в Instagram нашли фотографии несовершеннолетней пассии либертарианца. В связи с этим его заподозрили в совершении развратных действий.