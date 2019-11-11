Профессор СПБГУ оценил шансы Эво Моралеса по возвращению в политику

Президент Боливии Эво Моралес потерял все шансы, чтобы вернуться к власти. Об этом заявил профессор СПБГУ Виктор Хейфец в интервью «360» в понедельник, 11 ноября.

Второй зампедседателя сената Жанин Аньес временно возглавила Боливию после отставки Моралеса. Так, она уже заявила, что в стране пройдут новые выборы. Однако о ней никто ничего пока не может сказать. Известно, что она из провинции Луисе Комачо Солисе — одного из центров оппозиции, уточнил собеседник «360».

«Противница Моралеса, одна из тех, кто поддержал протесты. О лидере гражданских протестов Луисе Комачо Солисе тоже не так много известно: он из того же региона, адвокат, магистратуру в Испании окончил, ему 40 лет», — сообщил Хейфец.

Хейфец также рассказал, что, по его мнению, ожидает Эво Моралеса. Профессор СПБГУ уверен, что ушедший в отставку президент допустил ошибку, из-за которой его свергли. Поэтому у политика нет шансов вернуться к власти, считает эксперт. При этом Хейфец отметил, что у Моралеса на зависть многим соперникам есть хорошая база поддержки. Около 35-40% выступают за него, однако этого мало. Эксперт уверен, что даже если Моралес пойдет на выборы, у него нет шансов их выиграть.

Собеседник «360» также отметил, что происходящее в Боливии — нападение на посольство Венесуэлы, сжигание активистами домов членов правящей партии — нельзя назвать восстановлением демократии. Эксперт считает, что прекратить беспорядки может только армия. Однако это не является хорошей идеей, заключил он.