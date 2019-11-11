Минтранс планирует в скором времени начать проектировать новую платную трассу Москва — Казань. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих во время совещания кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в рамках майских указов была оптимизирована этапность и трассировка международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Трасса Москва — Казань является частью этого маршрута.

«Мы приступили к разработке документации по планировке территорий, в ближайшее время начнем проектирование и приступаем к стройке, чтобы к 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута», — сказал Дитрих.

Строительство трассы Москва — Казань будет состоять из нескольких этапов. Начнутся работы с участка Москва — Владимир с обходом Владимира, к строительству которого и приступят в 2020 году.