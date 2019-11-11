Руководитель медиагруппы «Патриот», в которую входит «Политика Сегодня», Николай Столярчук ответил на обвинения Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (СЖ СПб и ЛО) в распространении якобы недостоверных данных, которые порочат депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского. Его заявление опубликовано на сайте «Федерального агентства новостей».

Напомним, что секретариат СЖ СПб и ЛО выступил с таким заявлением 10 ноября. Как отметил глава медиагруппы, формулировки обвинений были общими и расплывчатыми, по всей видимости, чтобы избежать ответственности за клевету.

«Попытки союза вмешаться в данное дело и осуществить защиту Вишневского выглядят довольно странно. СМИ используют ту информацию, которая имеется в наличии от источника в лице предполагаемой жертвы домогательства, которая сообщила, что, будучи студенткой РГПУ имени Герцена, вместе со своими сокурсницами столкнулась с домогательствами со стороны профессора кафедры политологии Вишневского», — заметил Столярчук.

Действительно, в редакцию «Народных новостей», которые осветили ситуацию, поступило письмо бывшей студентки. Она встретилась с журналистами и рассказала, что Вишневский приставал к ней и еще нескольким девушкам. Руководитель «Патриота» также напомнил, что неравнодушные и обеспокоенные таким заявлением петербуржцы уже создали петицию с призывом к Следственному комитету расследовать дело.

К тому же, пишет он, позиция Союза журналистов «выглядит нелогичной» в свете последних событий, когда из реки Мойки выловили преподавателя СПбГУ Олега Соколова, в рюкзаке которого обнаружили отрезанные руки студентки. В прошлом году одна из студенток писала на него заявление из-за угроз убийства и пыток, однако этот «блестящий» и «достойный» доцент избежал ответственности.

«Я сам преподавал в университете и считаю, что престарелые извращенцы, насильники и убийцы не должны избегать наказания, прикрываясь своими научными званиями, наградами, корочками и положением в обществе», — заявил Столярчук.

Он призвал расследовать каждый подобный случай и даже малейшие подозрения. Также глава медиагруппы уверен, что необходимо снова поднять вопрос отсутсвия слова «домогательство» ни в одном из актов РФ, не считая Уголовный кодекс.

«Пункт один Декларации принципов поведения журналиста Международной федерации журналистов, принятой в Бордо в 1954 году, говорит об уважении правды и праве общества знать правду, как первоочередном долге журналиста. Мы считаем, что общество должно узнать правду о Вишневском и других подобных случаях, профессия преподавателя должна быть очищена от грязи, так как профессорско-преподавательский состав российский вузов является интеллектуальной элитой общества и примером для молодежи», — заключил Столярчук.

Напомним, что в медиагруппу «Патриот» входят издания «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Народные новости» и ФАН.