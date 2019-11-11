МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

Россия призывает политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в целях мира, говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства 11 ноября.

Накануне, 10 октября, боливийские вооруженные силы призвали президента Боливии Эво Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. Лидер страны и другие члены правительства объявили об отставке. Несколько стран, в том числе Венесуэла, Куба и Мексика, заявили, что в Сукре произошел государственный переворот.

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивный решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — говорится в сообщении.

Эво Моралес находился на посту президента 14 лет.

За время протестов в Боливии пострадали более 380 человек. Протесты длятся с 20 октября.