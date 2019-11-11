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 РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА
13:10   11 Ноября 2019
Весь мир

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия продолжит настаивать на том, чтобы нефтяные месторождения в северных районах Сирии как можно скорее перешли под контроль правительственных сил.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся на севере Сирии чтобы «охранять» нефтеносные районы.

При этом Министерство обороны России ранее рассекретило спутниковые снимки, на которых запечатлены американские автоколонны, которые вывозят из Сирии незаконно добытую нефть для продажи, обворовывая таким образом народ Сирии и истощая варварскими методами нефтедобычи месторождения черного золота.

 

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Автор: Александр Люблинский
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