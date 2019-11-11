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13:11   11 Ноября 2019
Россия

Скворцова пообещала, что все члены правительства будут привиты от гриппа

Скворцова пообещала, что все члены правительства будут привиты от гриппа

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что все члены кабмина сделают прививки от гриппа, медпункт есть в Доме Правительства. Каждый год приобретается необходимое количество вакцины отечественного производства.

Отвечая на вопрос, почему не все министры делают прививки, Скворцова предположила, что они могут считать, что не заболеют из-за большого числа привитых.

«По-видимому, эти министры рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех, кто привились, позволит им избежать гриппа. Я против такой позиции», — отметила министр. 

Вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопрос, почему не прошел вакцинацию, пошутил, что боится уколов. Еще один вице-премьер, Дмитрий Козак, отшутился словами: «К кому там зараза не пристает?».

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Автор: Виктория Разумовская
#правительство #вакцинация #скворцова

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