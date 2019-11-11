Скворцова пообещала, что все члены правительства будут привиты от гриппа

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что все члены кабмина сделают прививки от гриппа, медпункт есть в Доме Правительства. Каждый год приобретается необходимое количество вакцины отечественного производства.

Отвечая на вопрос, почему не все министры делают прививки, Скворцова предположила, что они могут считать, что не заболеют из-за большого числа привитых.

«По-видимому, эти министры рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех, кто привились, позволит им избежать гриппа. Я против такой позиции», — отметила министр.

Вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопрос, почему не прошел вакцинацию, пошутил, что боится уколов. Еще один вице-премьер, Дмитрий Козак, отшутился словами: «К кому там зараза не пристает?».