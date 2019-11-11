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12:50   11 Ноября 2019
Россия

Предполагаемая жертва доцента СПБГУ была золотой медалисткой в школе

Предполагаемая жертва доцента СПБГУ была золотой медалисткой в школе

Бывшая выпускница СПБГУ Анастасия Ещенко, которая является предполагаемой жертвой доцента СПБГУ Олега Соколова, была отличницей и активисткой в школе. Об этом заявил замглавы Калининского района Кубани Сергей Рубцов, пишет в понедельник РИА Новости. 

Как сообщает агентство, ссылаясь на слова Рубцова, Ещенко была выпускницей в станице Старовеличковской. Девочку все знали, она училась хорошо и была активисткой, а также принимала участия во всех мероприятиях. Ещенко сдала ЕГЭ на высокие баллы и поступила в СПБГУ. 

«Плюс у неё еще золотая медаль была… Все в ужасе. У нас в станице…. Такого у нас, сколько мы живём, такого у нас не было. В шоке все», — рассказал агентству Рубцов.

Ранее в Петербурге доцент СПБГУ Соколов застрелил бывшую студентку, которая также была его возлюбленной. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела девушки и расчленил его. Утром Соколова обнаружили с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет. Мужчину достали из воды у набережной реки Мойки. Позже его задержали по подозрению в убийстве. Вместе с девушкой они написали несколько научных работ. Пара жила в квартире историка на набережной Мойки. Именно там следовали нашли остатки женского тела.

Соколов оформил явку с повинной и во всем признался. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения подозреваемому. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #чп #общество #соколов #спбгу

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