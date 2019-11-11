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13:05   11 Ноября 2019
Россия

Политолог считает, что Моралес способен вновь возглавить Боливию

Политолог считает, что Моралес способен вновь возглавить Боливию

Директор Института политических исследований и политолог Сергей Марков прокомментировал государственный переворот в Боливии и отставку ее президента Эво Моралеса. Он побеседовал на эту тему с «360».

Напомним, что ранее Моралес ушел с поста после соответствующих требований оппозиции и Вооруженных сил республики. Он также назвал ситуацию госпереворотом.

По словам собеседника, в латиноамериканской стране есть несколько расколов, которые делают общество полярным. Первым он назвал противостояние между «правыми» и «левыми» политическими силами. Моралес является приверженцем последних, напомнил политолог.

«В минус Моралесу также то, что огромная страна Бразилия, которая была на протяжении многих лет левая, стала правой и центристской», — добавил Марков

Это произошло из-за ухода бывшего бразильского лидера Дилму Русефа. Соответственно, ушедший в отставку глава Боливии потерял часть союзников и поддерживающих его сил. 

Политолог считает, что Моралес способен вновь возглавить Боливию

Вторым расколом глава института назвал противоречия между белыми и индейцами. Он напомнил, что в Латинскую Америку приехало множество белых колонистов, которые создали государственную и современную экономику. Однако, помимо этого, они причастны к «ужасающему» геноциду индейцев, коим и является Моралес. Именно в Боливии коренные американцы составляют большинство.

«Поэтому для него [Моралеса] есть достаточно большие шансы, опираясь на индейскую поддержку, продолжать оставаться президентом, — пояснил Марков. — Я думаю, Моралес может вернуться на место. У Моралеса своя огромная база поддержки».

Политолог считает, что Моралес способен вновь возглавить Боливию 

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Автор: Анна Манц
#отставка #госпереворот #боливия #моралес

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