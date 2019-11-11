Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса, занимавшего должность представителя главы государства в кабинете министров. Об этом сказано в указе Зеленского, опубликованном в понедельник на официальном сайте главы украинского государства.

«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — сказано в сообщении.

Известно, что Герус работал на соответствующей должности с 22 мая. На данный момент он является главой комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Кроме этого, другим указом президент Украины назначил своим внештатным представителем в правительстве Алексея Перевезенцева, который был госсекретарем Министерства экономического развития и торговли Украины.