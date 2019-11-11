Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

 Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»

Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

 Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России
МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

 РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА
Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

 Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»

Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

 Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России
МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

 РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА
12:37   11 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса, занимавшего должность представителя главы государства в кабинете министров. Об этом сказано в указе Зеленского, опубликованном в понедельник на официальном сайте главы украинского государства. 

«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — сказано в сообщении.

Известно, что Герус работал на соответствующей должности с 22 мая. На данный момент он является главой комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Кроме этого, другим указом президент Украины назначил своим внештатным представителем в правительстве Алексея Перевезенцева, который был госсекретарем Министерства экономического развития и торговли Украины. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...