Сбербанк запустил сервис онлайн-покупок в 31 городе России

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

 Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»

Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

 Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России
Профессор СПБГУ оценил шансы Эво Моралеса по возвращению в политику

Профессор СПБГУ оценил шансы Эво Моралеса по возвращению в политику

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса
Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

 Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»

Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

 Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России
Профессор СПБГУ оценил шансы Эво Моралеса по возвращению в политику

Профессор СПБГУ оценил шансы Эво Моралеса по возвращению в политику

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса
12:35   11 Ноября 2019
Россия

Сбербанк запустил сервис онлайн-покупок в 31 городе России

Сбербанк запустил сервис онлайн-покупок в 31 городе России

Сбербанк 11 ноября запустил сервис онлайн-покупок продуктов и товаров первой необходимости в 31 российском городе, следует из пресс-релиза, размещенном на официальном сайте банка.

Новинка получила название «СберМаркет». В пилотном режиме он начал работу в Ростове-на-Дону и Краснодаре 6 сентября этого года. Тогда он функционировал на платформе Instamart. За месяц сервис обеспечил порядка десяти процентов заказов, как сообщили разработчики.

Сейчас «СберМаркет» работает в Москве, 16 городах Подмосковья, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Доставка осуществляется из магазинов торговой сети Metro, а для москвичей также доступны гипермаркет «Ашан» и супермаркет «Азбука Вкуса».

Сбербанк запустил сервис онлайн-покупок в 31 городе России

«Надеемся, что сервисы «СберМаркета» станут популярными и востребованными, а сам «СберМаркет» сумеет войти в число флагманов рынка с узнаваемым брендом, обеспечив широкий ассортимент товаров из разных магазинов, быструю доставку и доступные цены», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В пресс-службе отметили, что приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. По их данным, свыше 20 тысяч человек уже пользуются им.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#продукты #сбербанк #онлайн-продажа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...