Такси влетело на автостоянку в Москве, протаранив пять машин

Два человека пострадали на юге Москвы в результате крупного ДТП на автостоянке, которую протаранил автомобиль такси.

Об этом в понедельник, ссылаясь на столичные экстренные службы, сообщает РИА Новости.

«На Ореховом бульваре таксист влетел в автостоянку, повреждены пять легковых автомобилей», - говорится в сообщении.

При этом отме5чается, что пострадал сам таксист – его госпитализировали, а также случайный прохожий, который получил ушибы, но от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются.