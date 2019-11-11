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12:33   11 Ноября 2019
Россия

Такси влетело на автостоянку в Москве, протаранив пять машин

Такси влетело на автостоянку в Москве, протаранив пять машин

Два человека пострадали на юге Москвы в результате крупного ДТП на автостоянке, которую протаранил автомобиль такси.

Об этом в понедельник, ссылаясь на столичные экстренные службы, сообщает РИА Новости.

«На Ореховом бульваре таксист влетел в автостоянку, повреждены пять легковых автомобилей», - говорится в сообщении.

При этом отме5чается, что пострадал сам таксист – его госпитализировали, а также случайный прохожий, который получил ушибы, но от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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