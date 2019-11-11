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12:37   11 Ноября 2019
Россия

Операторы связи опровергли информацию о планах увеличить стоимость услуг

Операторы связи опровергли информацию о планах увеличить стоимость услуг

Большинство российских мобильных операторов не собираются в следующем году увеличивать стоимость услуг связи. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе МТС отметили, что компания продолжает активно развивать конвергентные сервисы, благодаря которым можно объединить несколько продуктов в единое приложение. Это позволит абонентам сэкономить. 

В Tele2 также опровергли эту информацию. В «Мегафоне» комментировать ситуацию не стали. В «Билайне» заявили, что компания заморозила цены на тарифы и услуги, повышения цен не будет.

Ранее СМИ сообщили, что в 2020 году цена на мобильную связь резко поднимется. Эксперты связали это с потерями доходов операторами из-за отмены внутреннего роуминга, а также с расходами, связанными с исполнением «пакета Яровой».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#операторы #общество #мобильная связь

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