Операторы связи опровергли информацию о планах увеличить стоимость услуг

Большинство российских мобильных операторов не собираются в следующем году увеличивать стоимость услуг связи. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе МТС отметили, что компания продолжает активно развивать конвергентные сервисы, благодаря которым можно объединить несколько продуктов в единое приложение. Это позволит абонентам сэкономить.

В Tele2 также опровергли эту информацию. В «Мегафоне» комментировать ситуацию не стали. В «Билайне» заявили, что компания заморозила цены на тарифы и услуги, повышения цен не будет.

Ранее СМИ сообщили, что в 2020 году цена на мобильную связь резко поднимется. Эксперты связали это с потерями доходов операторами из-за отмены внутреннего роуминга, а также с расходами, связанными с исполнением «пакета Яровой».