Более 50 нарушений режима прекращения огня за сутки зафиксировали в Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

 Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»

Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

 Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России
МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

 РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА
Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

Минтранс приступит в ближайшее время к проектированию трассы Москва — Казань

 Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»

Лавров назвал желание США сохранить присутствие в САР «серьезным раздражителем»
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

 Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России

Министр обороны Украины заявил о готовности «самостоятельно защититься» от России
МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

МИД России призвал власти Боливии найти конституционный выход из кризиса

 РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА

РФ настаивает на том, чтобы нефтяные поля на севере Сирии перешли под контроль САА
12:59   11 Ноября 2019
Россия

Более 50 нарушений режима прекращения огня за сутки зафиксировали в Сирии

Более 50 нарушений режима прекращения огня за сутки зафиксировали в Сирии

Российская часть комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения зафиксировала 33 нарушения режима прекращения огня за сутки в Сирии, турецкая - 21 нарушение, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по расмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — девять, Алеппо — девять, Латакия — девять, Хама — шесть. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб — 12, Латакия — два, Алеппо — три, Хама — четыре»,  — сообщается в информационной бюллютене на сайте Министерства обороны РФ.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещению беженцев гуманитарных акций не проводил.

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня ведется с мая 2017 года согласно Меморандуму о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, под которым стоят подписи России, Турции и Ирана. По договоренности Москвы и Анкары с 31 августа 2019 года в Идлибской зоны деэскалации действует «режим тишины»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #сирия #минобороны рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...