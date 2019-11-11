Более 50 нарушений режима прекращения огня за сутки зафиксировали в Сирии
Российская часть комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения зафиксировала 33 нарушения режима прекращения огня за сутки в Сирии, турецкая - 21 нарушение, сообщается на сайте Минобороны РФ.
«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по расмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — девять, Алеппо — девять, Латакия — девять, Хама — шесть. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб — 12, Латакия — два, Алеппо — три, Хама — четыре», — сообщается в информационной бюллютене на сайте Министерства обороны РФ.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещению беженцев гуманитарных акций не проводил.
Мониторинг соблюдения режима прекращения огня ведется с мая 2017 года согласно Меморандуму о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, под которым стоят подписи России, Турции и Ирана. По договоренности Москвы и Анкары с 31 августа 2019 года в Идлибской зоны деэскалации действует «режим тишины»