Более 50 нарушений режима прекращения огня за сутки зафиксировали в Сирии

Российская часть комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения зафиксировала 33 нарушения режима прекращения огня за сутки в Сирии, турецкая - 21 нарушение, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по расмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — девять, Алеппо — девять, Латакия — девять, Хама — шесть. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб — 12, Латакия — два, Алеппо — три, Хама — четыре», — сообщается в информационной бюллютене на сайте Министерства обороны РФ.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещению беженцев гуманитарных акций не проводил.